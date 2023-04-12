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21 минуту назад

Олимпийский чемпион Тихонов посоветовал не жать руку Дзюбе

Газета.Ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку не стоит сожалеть о том, что ему не пожал руку нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба.

Олимпийский чемпион Тихонов посоветовал не жать руку Дзюбе
Фото: 

«Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал. Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом», — сказал Тихонов «Спорт-Экспрессу».

Встреча «Локомотива» и «Зенита» завершилась победой петербуржцев со счетом 2:1. Дзюба провел матч полностью и результативными действиями не отметился.

После матча Дзюба не пожал протянутую тренером «Зенита» Сергеем Семаком руку. Позже он заявил, что не видел жеста от своего бывшего наставника. Напомним, что наставник в последних матчах прошлого сезона не рассчитывал на Дзюбу. Летом, по окончании сезона форвард покинул клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что хочет записать своих сыновей в школу красно-зеленых.

Дзюба выступал за «Зенит» на протяжении семи лет. Вместе с клубом он четыре раза выигрывал чемпионат России и дважды Кубок страны.

Футбол,Артем Дзюба,Сергей Семак,Александр Тихонов,Зенит,
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