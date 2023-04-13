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"Реал" обыграл "Челси" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал со счетом 2:0 переиграл на домашней арене лондонский "Челси" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Реал" обыграл "Челси" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
© EPA-EFE/Kiko Huesca

В среду у исполняющего обязанности главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда был первый серьезный экзамен после возвращения в клуб. В Лиге чемпионов его команда встречалась с мадридским "Реалом".

Лондонцы откровенно повалили нынешний сезон, не слишком успешно выступая в чемпионате Англии. Но в Лиге чемпионов команда сумела дойти до четвертьфинала, где собиралась дать бой действующему победителю турнира.

Игравший дома "Реал" в первой половине встречи владел преимуществом и смог воплотить его в гол. После удара Винисиуса голкипер лондонцев Кепа смог выручить команду, но отразить добивание Карима Бензема он был уже не в состоянии.

Во втором тайме гости остались в меньшинстве. На 59-й минуте Бен Чилуэлл получил прямую красную карточку за фол на Родриго. И на 74-й минуте вышедший на замену Асенсио увеличил разницу в счете.

"Реал" победил 2:0 и имеет отличные шансы на выход в полуфинал. Ответный матч пройдет в Лондоне 18 апреля. Победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в паре "Манчестер Сити" - "Бавария".

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