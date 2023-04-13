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Спалетти возмутился поведением фанатов «Наполи» после поражения от «Милана» в ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти возмутился поведением неаполитанских фанатов, которые устраивают протесты и не поддерживают команду в должной степени. В пример Спаллетти привёл болельщиков «Милана», которые создают атмосферу на стадионе для своей команды.

Спалетти возмутился поведением фанатов «Наполи» после поражения в ЛЧ
© Чемпионат.com

«Что касается характера, то он у команды ещё не сформировался. Мы можем быть чувствительны к ситуациям, которые создаются вокруг, например, к той атмосфере, в которой мы играли домашний матч с «Миланом» в Серии А. Это было необъяснимо, и я никогда этого не забуду.

Вы слышали, какие здесь [в Милане] болельщики на матче ЛЧ? Когда мы играли дома, наши фанаты устраивали какие-то протесты между собой, а одна тысяча болельщиков «Милана» ликовала на весь стадион. Это эмоциональные парни, которые впитывают атмосферу вокруг себя», — приводит слова Спалетти Football Italia.

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