СМИ: Талалаев подписал с «Химками» контракт по схеме «3+2»

Контракт главного тренера «Химок» Андрея Талалаева рассчитан на три года с опцией продления на два сезона, сообщает Metaratings.ru.

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По данным издания, по аналогичной схеме заключены соглашения помощников Талалаева. Контракт с тренерским штабом будет продлён автоматически, если все стороны будут согласны.

«Химки» объявили о назначении Талалаева 11 апреля, сообщив, что контракт со специалистом подписан на пять лет.