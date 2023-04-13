СМИ: Талалаев подписал с «Химками» контракт по схеме «3+2»

Андрей Талалаев подписал с «Химками» контракт по схеме «3+2» — СМИ
Контракт главного тренера «Химок» Андрея Талалаева рассчитан на три года с опцией продления на два сезона, сообщает Metaratings.ru.
По данным издания, по аналогичной схеме заключены соглашения помощников Талалаева. Контракт с тренерским штабом будет продлён автоматически, если все стороны будут согласны.
«Химки» объявили о назначении Талалаева 11 апреля, сообщив, что контракт со специалистом подписан на пять лет.
Подмосковный клуб по итогам 22 туров имеет в активе 13 очков и занимает 15 е место в турнирной таблице чемпионата России.