В Венгрии удивились новому контракту Черчесова с "Ференцварошем"

«Честно, я был немного удивлен решением руководства «Ференцвароша» активировать опцию продления контракта Станислава Черчесова еще на один год.



С февраля этого года ситуация изменилась — перед нами не тот «Ференцварош», который был осенью. Никто не понимает, почему выступления команды настолько слабые и она не может одержать победу уже в седьмом матче подряд. Правда, неожиданно, что Черчесова продлили именно сейчас», — передает слова журналиста Sport24.