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1 час назад

В Венгрии удивлены новым контрактом Черчесова с "Ференцварошем"

Газета.Ru

Венгерский журналист Nemzeti Sport приближенный к «Ференцварошу» Ласло Борсос признался, что удивлен решением руководства клуба продлить контракт с российским тренером Станиславом Черчесовым.

В Венгрии удивились новому контракту Черчесова с "Ференцварошем"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Честно, я был немного удивлен решением руководства «Ференцвароша» активировать опцию продления контракта Станислава Черчесова еще на один год.

С февраля этого года ситуация изменилась — перед нами не тот «Ференцварош», который был осенью. Никто не понимает, почему выступления команды настолько слабые и она не может одержать победу уже в седьмом матче подряд. Правда, неожиданно, что Черчесова продлили именно сейчас», — передает слова журналиста Sport24.

В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В этом сезоне специалист вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы. «Ференцварош» занял 1-е место в группе, опередив «Монако», «Трабзонспор» и «Црвену Звезду».

В текущем сезоне его команда продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице чемпионата Венгрии. В Лиге Европы «Ференцварош» по сумме двух матчей уступил немецкому «Байеру» в 1/8 Лиги Европы (0:2 и 0:2) и закончил выступление на турнире.

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