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1 час назад

Захарян заявил о желании выступать за европейский клуб

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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян заявил о желании выступать за европейский клуб. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Захарян заявил о желании выступать за европейский клуб
Фото: ТАССТАСС

«Кем я вижу себя через год? Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба», — поделился 19-летний спортсмен.

Он отметил, что не форсирует события, но хотел бы попробовать себя за рубежом.

В августе 2022-го появилась информация, что Захарян близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги «Челси». Однако 1 сентября «Динамо» сообщило, что трансфер не состоялся из-за технических проблем.

Захарян в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах. Полузащитник забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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