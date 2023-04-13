Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян заявил о желании выступать за европейский клуб. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

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«Кем я вижу себя через год? Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба», — поделился 19-летний спортсмен.

Он отметил, что не форсирует события, но хотел бы попробовать себя за рубежом.

В августе 2022-го появилась информация, что Захарян близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги «Челси». Однако 1 сентября «Динамо» сообщило, что трансфер не состоялся из-за технических проблем.