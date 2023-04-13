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27 минут назад

Олег Романцев рассказал, почему отказался возглавить «Депортиво» в 1991 году

Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему отказался от предложения возглавить испанский «Депортиво» в 1991 году.

Романцев рассказал, почему отказался возглавить «Депортиво»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Лёша Прудников занимался этим переходом (бывший голкипер, тренер вратарей „Спартака“ в 1993 году — прим. „Чемпионата“). У него были все данные. Меня пригласил, как это не парадоксально, возрастной тренер „Депортиво“, команда вышла из второй лиги в высшую. И их тренер пригласил. Он видел игру „Спартака“ в Европе и сказал, что эту игру он проповедует тоже. А поскольку он возрастной, то я могу продолжить его философию. И мы с Лёшей поехали в отпуск туда. Ла-Корунья — город неимоверной красоты, посмотрел я, подумал. Контракт мне официальный давали, а предварительный уже подписал. Они настойчиво хотели, чтобы я приехал.

Но когда я вернулся домой, здесь только проблем и дел. Откровенно: я испугался ехать в незнакомую страну. Хотя, повторяю, люди хорошие. А в России всё налажено, хорошо. Что смущало? Честно, не знаю. Только я прошёл период большого напряжения, 1989 год, когда ответственность сумасшедшая, становление после развала СССР. Оставить «Спартак» было очень тяжело, профсоюзы же перестали финансировать. Напряг был такой, что хотелось чуть отдохнуть. Вот если бы года через два-три, то я, наверное, рискнул бы", — сказал Романцев в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Футбол,Олег Романцев,Спартак,
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