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1 час назад

Бывший тренер "Рубина" Слуцкий назвал клуб РПЛ безнадежной командой

Газета.Ruиещё 4

Бывший главный тренер ЦСКА и казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о "Химках". В 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковная команда уступила ЦСКА со счетом 0:3.

Слуцкий назвал клуб РПЛ безнадежной командой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В матче был великолепный ЦСКА и безнадежные "Химки". В нашем чемпионате были и большие по счету разрывы, но по безнадежности, которая была в действиях "Химок"… Я такого не видел никогда. Спартак Гогниев (экс-наставник "Химок") говорил, что ни в одном матче подмосковный клуб не был переигран тактически. По сравнению с тем, как "Химки" играли с Гогниевым и без него, – небо и земля. "Химки" выглядели ужасающе, а ЦСКА – уверенно и качественно", - сказал специалист в программе "На футболе с Денисом Казанским" на Первом канале.

После 22-х туров РПЛ "Химки" набрали 13 очков и занимают предпоследнее, 15 место, в турнирной таблице. В ближайшем туре "Химки" на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов". Встреча пройдет 15 апреля. Начало в 14.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, сколько будет зарабатывать российский специалист Андрей Талалаев на посту главного тренера "Химок".

Футбол,РПЛ,Денис Казанский,Андрей Талалаев,Крылья Советов,Спартак,Первый канал,
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