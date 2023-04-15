Слуцкий назвал клуб РПЛ безнадежной командой

"В матче был великолепный ЦСКА и безнадежные "Химки". В нашем чемпионате были и большие по счету разрывы, но по безнадежности, которая была в действиях "Химок"… Я такого не видел никогда. Спартак Гогниев (экс-наставник "Химок") говорил, что ни в одном матче подмосковный клуб не был переигран тактически. По сравнению с тем, как "Химки" играли с Гогниевым и без него, – небо и земля. "Химки" выглядели ужасающе, а ЦСКА – уверенно и качественно", - сказал специалист в программе "На футболе с Денисом Казанским" на Первом канале.