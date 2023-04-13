$82.09-0.0989.76+0.03
16 минут назад

Ренан, Пиняев и Малком — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Чемпионат.com

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после зимнего окна переходов.

Ренан, Пиняев и Малком стали самыми подорожавшими игроками РПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лидерами рейтинга стали защитник «Зенита» Роберт Ренан и полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. Бразилец подорожал на € 7 млн, а россиянин прибавил в стоимости € 5,3 млн.

Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит следующим образом:

  1. Роберт Ренан («Зенит», € 7 (+7) млн);
  2. Сергей Пиняев («Локомотив», € 7 (+5,3) млн);
  3. Малком («Зенит», € 27 (+5) млн);
  4. Фёдор Чалов (ЦСКА, € 10 (+4) млн);
  5. Даниил Уткин («Ростов», € 7 (+3,5) млн);
  6. Вендел («Зенит», € 22 (+3) млн);
  7. Эдуард Сперцян («Краснодар», € 9 (+3) млн);
  8. Даниил Денисов («Спартак», € 3,5 (+3) млн);
  9. Руслан Литвинов («Спартак», € 4 (+2,8) млн);
  10. Артём Карпукас («Локомотив», € 3 (+2,6) млн).
Футбол,Даниил Денисов,Роберт Ренан,Эдуард Сперцян,Сергей Пиняев,Руслан Литвинов,Федор Чалов,Даниил Уткин,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий