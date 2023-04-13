Ренан, Пиняев и Малком стали самыми подорожавшими игроками РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после зимнего окна переходов.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Лидерами рейтинга стали защитник «Зенита» Роберт Ренан и полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. Бразилец подорожал на € 7 млн, а россиянин прибавил в стоимости € 5,3 млн.
Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит следующим образом:
- Роберт Ренан («Зенит», € 7 (+7) млн);
- Сергей Пиняев («Локомотив», € 7 (+5,3) млн);
- Малком («Зенит», € 27 (+5) млн);
- Фёдор Чалов (ЦСКА, € 10 (+4) млн);
- Даниил Уткин («Ростов», € 7 (+3,5) млн);
- Вендел («Зенит», € 22 (+3) млн);
- Эдуард Сперцян («Краснодар», € 9 (+3) млн);
- Даниил Денисов («Спартак», € 3,5 (+3) млн);
- Руслан Литвинов («Спартак», € 4 (+2,8) млн);
- Артём Карпукас («Локомотив», € 3 (+2,6) млн).