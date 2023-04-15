$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Малком прокомментировал информацию о своем уходе из "Зенита"

Газета.Ruиещё 2

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал слухи о его возможном уходе из санкт-петербургской команды. Его слова передает «Матч ТВ».

Малком прокомментировал информацию о своем уходе из "Зенита"
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

«Не знаю, о чем идет речь. Сейчас я сконцентрирован только на том, чтобы вместе с «Зенитом» отпраздновать очередное чемпионство и получить вторую звезду», – сказал Малком.

Малком ранее не исключил, что может покинуть команду с берегов Невы, чтобы иметь возможность выступать в еврокубках.

Летом бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон. Позже они сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 21 встрече, забив 16 мячей и сделав пять результативных передач.

Футбол,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий