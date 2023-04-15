Малком прокомментировал информацию о своем уходе из "Зенита"

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал слухи о его возможном уходе из санкт-петербургской команды. Его слова передает «Матч ТВ».

Фото: ФК «Зенит» ФК «Зенит»

«Не знаю, о чем идет речь. Сейчас я сконцентрирован только на том, чтобы вместе с «Зенитом» отпраздновать очередное чемпионство и получить вторую звезду», – сказал Малком.

Малком ранее не исключил, что может покинуть команду с берегов Невы, чтобы иметь возможность выступать в еврокубках.

Летом бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон. Позже они сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ.