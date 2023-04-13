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Олег Романцев объяснил, почему закончил тренерскую карьеру в возрасте 51 года

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев объяснил, что закончил тренерскую карьеру в возрасте 51 года, так как не хотел мириться с существующей системой отношений с руководством и распределения обязанностей в современных футбольных клубах.

Романцев объяснил, почему закончил карьеру в возрасте 51 года
© Twitter «Спартака»

«Я не захотел перестраиваться. И, видимо, сил уже не было на перестройку. Я сформировавшаяся личность, и перестроить меня практически невозможно.

Но я не жалею ни о чем, скажу честно. Вовремя закончил, а под кого-то подстраиваться – это не мое», — сказал Романцев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год. Под его руководством московская команда восемь раз становилась чемпионом России, а также один раз выигрывала чемпионат СССР. Романцев является самым титулованным тренером в истории чемпионата России.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые набрали 42 очка и занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 12 очков.

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