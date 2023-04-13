Романцев объяснил, почему закончил карьеру в возрасте 51 года

Олег Романцев объяснил, почему закончил тренерскую карьеру в возрасте 51 года
Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев объяснил, что закончил тренерскую карьеру в возрасте 51 года, так как не хотел мириться с существующей системой отношений с руководством и распределения обязанностей в современных футбольных клубах.
«Я не захотел перестраиваться. И, видимо, сил уже не было на перестройку. Я сформировавшаяся личность, и перестроить меня практически невозможно.
Но я не жалею ни о чем, скажу честно. Вовремя закончил, а под кого-то подстраиваться – это не мое», — сказал Романцев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год. Под его руководством московская команда восемь раз становилась чемпионом России, а также один раз выигрывала чемпионат СССР. Романцев является самым титулованным тренером в истории чемпионата России.
После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые набрали 42 очка и занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 12 очков.