Романцев объяснил, почему закончил карьеру в возрасте 51 года

«Я не захотел перестраиваться. И, видимо, сил уже не было на перестройку. Я сформировавшаяся личность, и перестроить меня практически невозможно.



Но я не жалею ни о чем, скажу честно. Вовремя закончил, а под кого-то подстраиваться – это не мое», — сказал Романцев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».