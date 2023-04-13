Левандовски высказался о своей низкой результативности на ЧМ

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о снижении своей результативности после чемпионата мира в Катаре. Польский форвард забил лишь четыре гола в десяти последних матчах за клуб.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«На первом месте — командный успех. Без него я никогда не буду счастлив, независимо от того, какие голы я забиваю. После чемпионата мира я действительно забивал меньше, но и вся команда в последних играх была не очень хороша.