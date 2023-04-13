«Челси» пригласил Юлиана Нагельсмана на собеседование

Бывшему тренеру «Баварии» Юлиан Нагельсману будет предоставлена возможность лично встретиться с боссами лондонского «Челси» и изложить все свои идеи, сообщает Bild.

© Чемпионат.com

35-летний немецкий специалист не замыкается в себе после ухода из «Баварии». В среду после короткого отпуска в Южном Тироле он смотрел хоккейный матч «Мюнхен» – «Вольфсбург».

Ранее сообщалось, что Нагельсман возьмёт паузу после увольнения из «Баварии» и не вернётся к тренерской работе до конца сезона. Однако «Челси» заинтересован в сотрудничестве с немецким специалистом с июля этого года.