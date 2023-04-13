$81.68-0.4290.00+0.24

«Челси» пригласил Юлиана Нагельсмана на собеседование

Бывшему тренеру «Баварии» Юлиан Нагельсману будет предоставлена возможность лично встретиться с боссами лондонского «Челси» и изложить все свои идеи, сообщает Bild.

«Челси» пригласил Юлиана Нагельсмана на собеседование
© Чемпионат.com

35-летний немецкий специалист не замыкается в себе после ухода из «Баварии». В среду после короткого отпуска в Южном Тироле он смотрел хоккейный матч «Мюнхен» – «Вольфсбург».

Ранее сообщалось, что Нагельсман возьмёт паузу после увольнения из «Баварии» и не вернётся к тренерской работе до конца сезона. Однако «Челси» заинтересован в сотрудничестве с немецким специалистом с июля этого года.

По информации источника, Луис Энрике уже был на собеседовании с боссами «Челси» неделю назад. Отмечается, что испанец произвел хорошее впечатление на руководство клуба.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий