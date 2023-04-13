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Родригао: по уровню таланта Малком не уступает Робиньо

Защитник «Зенита» Родригао сравнил своего одноклубника нападающего Малкома с именитым соотечественником бывшим нападающим топ-клубов Европы Робиньо.

Родригао: по уровню таланта Малком не уступает Робиньо
© РИА Новости

«Робиньо точно можно назвать одним из главных виртуозов, с кем мне удалось поиграть. В нём есть врождённая гениальность, талант. Но точно могу с ним сравнить Малкома. Хотя их игра отличается. Малком больше нацелен на ворота, больше забивает. Робиньо был скорее гением дриблинга. И точно забивал меньше. Но по уровню таланта это два одарённых футболиста, которых я мог бы сравнить друг с другом», — приводит слова Родригао Metaratings.

Родригао и Робиньо вместе играли за бразильский «Атлетико Минейро».

Робиньо на протяжении карьеры выступал также за мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Милан» и другие клубы.

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