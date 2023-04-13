Родригао: по уровню таланта Малком не уступает Робиньо

«Робиньо точно можно назвать одним из главных виртуозов, с кем мне удалось поиграть. В нём есть врождённая гениальность, талант. Но точно могу с ним сравнить Малкома. Хотя их игра отличается. Малком больше нацелен на ворота, больше забивает. Робиньо был скорее гением дриблинга. И точно забивал меньше. Но по уровню таланта это два одарённых футболиста, которых я мог бы сравнить друг с другом», — приводит слова Родригао Metaratings.