ЦСКА пытался досрочно вернуть Фернандеса из аренды в Бразилии

ЦСКА пытался досрочно вернуть Марио Фернандеса из аренды в Бразилии
Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду сообщил, что московский ЦСКА пытался досрочно вернуть футболиста из аренды в бразильском клубе «Интернасьонал».
«Да, это правда. «Интер» отказал в возвращении», — приводит слова Машаду Sport24.
Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что 32-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.
В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в бразильском «Интернасьонале».
Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года. До этого разрешение действовало до 30 июня 2022 года.