ЦСКА пытался досрочно вернуть Фернандеса из аренды в Бразилии

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что 32-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.