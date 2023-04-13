Роналду отреагировал на увольнение Гарсии с поста тренера "Аль-Насра"

Португалец Криштиану Роналду отреагировал на увольнение Руди Гарсии с поста тренера саудовского «Аль-Насра».

«Приятно было работать с вами. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Роналду в соцсетях.

Ранее СМИ сообщали, что португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду выразил свое недовольство работой и стилем игры французского тренера, который возглавил команду в июне 2022 года.

Пресса писала, что владельцы «Аль-Насра» давали специалисту один матч на то, чтобы исправить ситуацию в чемпионате страны, в котором команда на три очка отстает от лидирующего «Аль-Иттихада».