В «Ювентусе» отреагировали на слухи об уходе Душана Влаховича

Cерб не так давно пополнил состав «бьянконери».

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво отреагировал на слухи об уходе форварда Душана Влаховича из туринского клуба.

«Душан — ключевой игрок для нашего настоящего и будущего проекта, несмотря на все домыслы вокруг. Мы видим, как усердно он работает каждый день на тренировках, поэтому настроены оптимистично», — приводит слова Кальво инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний Влахович является воспитанником «Партизана». В нынешнем сезоне у серба 31 матч на клубном уровне, 11 забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее сообщалось, что Влахович хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.