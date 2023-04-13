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26 минут назад

В «Ювентусе» отреагировали на слухи об уходе Душана Влаховича

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Cерб не так давно пополнил состав «бьянконери».

В «Ювентусе» отреагировали на слухи об уходе Душана Влаховича
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво отреагировал на слухи об уходе форварда Душана Влаховича из туринского клуба.

«Душан — ключевой игрок для нашего настоящего и будущего проекта, несмотря на все домыслы вокруг. Мы видим, как усердно он работает каждый день на тренировках, поэтому настроены оптимистично», — приводит слова Кальво инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний Влахович является воспитанником «Партизана». В нынешнем сезоне у серба 31 матч на клубном уровне, 11 забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее сообщалось, что Влахович хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» располагается на седьмой строчке. В Лиге Европы клуб борется со «Спортингом» за выход в полуфинал турнира.

Футбол,Фабрицио Романо,
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