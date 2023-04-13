Арбитр избежал наказания за удар игрока «Ливерпуля»

Расследование в отношении арбитра Константина Хадзидакиса по поводу инцидента с игроком «Ливерпуля» Эндрю Робертсоном завершено. Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет предпринимать против судьи никаких мер. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, после первого тайма матча между «Ливерпулем» и «Арсеналом» Робертсон подошел к Хадзидакису с тем, чтобы обсудить с ним аспекты игры. Лайнсмен отмахнулся от игрока и попал ему локтем в лицо.

После происшествия ассоциация открыла расследование в отношении судьи, временно отстранила его от обслуживания матчей.