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Агент Гюндогана опроверг информацию о заключении контракта с «Барселоной»

Агент и дядя полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана Ильхан прокомментировал слухи о том, что игрок заключил предварительный контракт с испанской «Барселоной».

Агент Гюндогана опроверг информацию о заключении контракта с «Барселоной»
© Чемпионат.com

«Меня удивляет, откуда берутся эти истории о переговорах, которые длятся неделями. У нас нет никакого соглашения ни с одним из клубов. Пока не решено, где он будет играть следующие несколько лет. Илкай всё ещё может выиграть три крупных трофея в этом сезоне в качестве капитана «Сити». Это единственное, на чём он сейчас сосредоточен», – цитирует агента AS.

Контракт Гюндогана с «горожанами» истекает в июне, сообщается, что наставник команды Пеп Гвардиола желает сохранить 32-летнего футболиста в Манчестере и клуб готов продлить контракт с немцем ещё на один год. В то же время «Барселона», если верить слухам, предлагает Гюндогану двухлетнее соглашение с опцией пролонгирования ещё на сезон и зарплатой в размере € 12 млн.

Напомним, «Манчестер Сити» ведёт борьбу с «Арсеналом» за титул чемпиона английской Премьер-лиги, кроме того, «горожане» пробились в полуфинал Кубка Англии, где сыграют с «Шеффилд Юнайтед», а в Лиге чемпионов команда Гвардиолы сражается с мюнхенской «Баварией» за выход в полуфинал.

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