Агент Гюндогана опроверг информацию о заключении контракта с «Барселоной»

«Меня удивляет, откуда берутся эти истории о переговорах, которые длятся неделями. У нас нет никакого соглашения ни с одним из клубов. Пока не решено, где он будет играть следующие несколько лет. Илкай всё ещё может выиграть три крупных трофея в этом сезоне в качестве капитана «Сити». Это единственное, на чём он сейчас сосредоточен», – цитирует агента AS.