Карпин отказался от советов президента "Оренбурга"

"Мне его советы, касающиеся футбола, не нужны. Пусть он лучше назовет десять футболистов, которым не рекомендуется по медицинским показаниям играть на натуральном поле. А я, в свою очередь, назову хоть 50, кому противопоказано синтетическое покрытие. Пусть даже такое хорошее как в Оренбурге", - передает слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что изначально Карпин остался недоволен размером и состоянием газона на стадионе "Оренбурга" после их очного матча в рамках чемпионата России. После этого между клубами начался обмен шутками в соцсетях. Позже президент "Оренбурга" Василий Еремякин ответил на слова Карпина об искусственном газоне на стадионе "Газовик", отметив, что его команде, в отличие от остальных приходится играть на нем не один раз в сезон, а 15. Он заявил, что Карпин должен больше разговаривать об игре, а не о состоянии поля. Матч между "Оренбургом" и "Ростовом" завершился ничьей со счетом 2:2. Еще в первом тайме ростовчане потеряли своего защитника Евгения Чернова из-за травмы, которую он получил на искусственном газоне в Оренбурге.