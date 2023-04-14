Карпин отказался от советов президента "Оренбурга"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин эмоционально отреагировал на слова президента "Оренбурга" Василия Еремякина.
"Мне его советы, касающиеся футбола, не нужны. Пусть он лучше назовет десять футболистов, которым не рекомендуется по медицинским показаниям играть на натуральном поле. А я, в свою очередь, назову хоть 50, кому противопоказано синтетическое покрытие. Пусть даже такое хорошее как в Оренбурге", - передает слова Карпина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что изначально Карпин остался недоволен размером и состоянием газона на стадионе "Оренбурга" после их очного матча в рамках чемпионата России. После этого между клубами начался обмен шутками в соцсетях. Позже президент "Оренбурга" Василий Еремякин ответил на слова Карпина об искусственном газоне на стадионе "Газовик", отметив, что его команде, в отличие от остальных приходится играть на нем не один раз в сезон, а 15. Он заявил, что Карпин должен больше разговаривать об игре, а не о состоянии поля. Матч между "Оренбургом" и "Ростовом" завершился ничьей со счетом 2:2. Еще в первом тайме ростовчане потеряли своего защитника Евгения Чернова из-за травмы, которую он получил на искусственном газоне в Оренбурге.
Ранее Валерий Овчинников назвал состав "Ростова" товарно-пассажирским.