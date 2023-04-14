«Зенит» хочет переманить защитника ЦСКА

Петербургский «Зенит» сделал защитника московского ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева одной из своих главных трансферных целей. «Сине-бело-голубые» хотят воспользоваться сложностями в переговорах между игроком и «армейцами» по поводу продления контракта, сообщает «Чемпионат».

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Как утверждает источник, представители «Зенита» уже контактировали с футболистом и предложили ему очень выгодные условия личного контракта.

Напомним, срок действия контракта Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.