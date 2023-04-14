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1 час назад

«Зенит» хочет переманить защитника ЦСКА

Свободная пресса

Петербургский «Зенит» сделал защитника московского ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева одной из своих главных трансферных целей. «Сине-бело-голубые» хотят воспользоваться сложностями в переговорах между игроком и «армейцами» по поводу продления контракта, сообщает «Чемпионат».

«Зенит» хочет переманить защитника ЦСКА
Фото: ТАССТАСС

Как утверждает источник, представители «Зенита» уже контактировали с футболистом и предложили ему очень выгодные условия личного контракта.

Напомним, срок действия контракта Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Дивеев не хочет продлевать соглашение с ЦСКА из-за желания перебраться в один из европейских клубов.

Футбол,Игорь Дивеев,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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