РУСАДА в марте проверило на допинг футболистов из шести клубов РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте проверило на допинг восьмерых футболистов из шести клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с пятницы.