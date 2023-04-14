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РУСАДА в марте проверило на допинг футболистов из шести клубов РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте проверило на допинг восьмерых футболистов из шести клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с пятницы.

РУСАДА в марте проверило на допинг футболистов из шести клубов РПЛ
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В первый месяц весны были протестированы Даниил Фомин и Александр Кутицкий (оба - "Динамо"), Владимир Писарский и Александр Зуев (оба - "Крылья Советов"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов") и Александр Соболев ("Спартак").

В январе и феврале РУСАДА не проверяло на допинг футболистов РПЛ.

В 2022 году Российское антидопинговое агентство протестировало 88 игроков чемпионата России.

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