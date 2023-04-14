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Лысенко объяснила свой уход с поста пресс-атташе «Динамо»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко объяснила свой уход из московского клуба.

Лысенко объяснила свой уход с поста пресс-атташе «Динамо»
© Спорт день за днем

«Не было смысла тянуть. Когда понимаешь, что сотрудничество себя исчерпало, когда все уже закончилось — зачем ждать еще несколько месяцев? Мне надо идти дальше (сперва отдохнув), а "Динамо" выстраивать работу без меня», – приводит слова Лысенко Sport24.

Полина отметила, что никаких скандалов при уходе из «Динамо» у нее не возникло. При этом внутри команды многие знали о разрыве отношений с пресс-атташе.

Лысенко присоединилась в «Динамо» в 2019 году. Тогда девушка пришла в клуб, чтобы развивать его социальные сети. Со временем Полина стала ведущей «Динамо-ТВ», а летом прошлого года ее назначили на должность пресс-атташе основной команды.

4 апреля Лысенко сообщила об уходе из «Динамо». Девушка объяснила это тем, что московский клуб выбрал новый курс развития.

После 22-х туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает шестое место. На счету команды 36 очков, 10 побед, шесть поражений и еще шесть матчей вничью.

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