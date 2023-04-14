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"Бавария" оштрафовала Мане на €500 тыс за драку с Сане

Мюнхенская «Бавария» оштрафовала нападающего команды Садио Мане за драку с одноклубником Лероем Сане. Об этом сообщает Goal.

"Бавария" оштрафовала Мане на €500 тыс за драку с Сане
© Газета.Ru

Отмечается, что сумма штрафа составила €500 тыс.

Инцидент произошел 11 апреля после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Бавария» на выезде уступила «Манчестер Сити» (0:3). Согласно сообщениям СМИ, Мане напал на Зане и ударил его по лицу. Отмечалось, что игроки поссорились еще на поле, а затем продолжили разговор на повышенных тонах в раздевалке.

13 апреля руководство мюнхенского клуба вывело Мане из состава команды для подготовки к матчу 28-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (15 апреля), а также оштрафовало африканского игрока. По информации Bild, Зане попросил смягчить наказание для одноклубника и выступил против разрыва контракта с форвардом.

Ответная встреча между «Баварией» и «Сити» пройдет 19 апреля в Мюнхене.

Ранее главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заявил, что команде удалось устранить последствия конфликта между Сане и Мане.

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