Глушенков рассказал, как Дзюба мотивировал игроков «Локомотива»

«Перед первой игрой после зимнего перерыва Артем сказал: «Сейчас всем нужно биться и сражаться, чтобы выбраться из той ситуации, в которой оказались». Такие слова мотивируют», — сказал Глушенков.

Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.