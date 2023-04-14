Глушенков рассказал, как Дзюба мотивировал игроков «Локомотива» перед стартом весенней части РПЛ
Футболист московского «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как Артем Дзюба мотивировал игроков команды перед стартом весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
«Перед первой игрой после зимнего перерыва Артем сказал: «Сейчас всем нужно биться и сражаться, чтобы выбраться из той ситуации, в которой оказались». Такие слова мотивируют», — сказал Глушенков.
Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.
После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами в пяти матчах. Он оформил хет-трик в ворота «Ростова», а также в 21-м туре оформил дубль в ворота «Пари Нижний Новгород».
Ранее нападающий «Локомотива» Максим Глушенков высказался о результативности своего одноклубника Артема Дзюбы.