Бывшая пресс-атташе «Динамо» объяснила, почему Смолов не дает интервью

«Думаю, Федя понимает: в российской футбольной среде, в частности, в медиа, он достиг потолка. Более медийного футболиста с точки зрения репутации просто нет. Дзюба – отдельная история, там свой образ. У Феди – элитарный, так скажем. Он может не размениваться на разное и участвовать только в интересном для него», — сказала Лысенко Sport24.