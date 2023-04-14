Бывшая пресс-атташе «Динамо» объяснила, почему Смолов не дает интервью
Бывшая пресс-атташе московского «Динамо» Полина Лысенко высказалась об отказе нападающего сине-белых Федора Смолова давать интервью.
«Думаю, Федя понимает: в российской футбольной среде, в частности, в медиа, он достиг потолка. Более медийного футболиста с точки зрения репутации просто нет. Дзюба – отдельная история, там свой образ. У Феди – элитарный, так скажем. Он может не размениваться на разное и участвовать только в интересном для него», — сказала Лысенко Sport24.
Полина Лысенко была пресс-атташе московского «Динамо» с 2019 года по апрель 2023 года. О своем уходе девушка заявила 4 апреля, когда сине-белые потерпели поражение в матче Кубка России от Акрона.
Федор Смолов перешел в «Динамо» зимой 2022 года из московского «Локомотива». Сумма трансфера составила 120 тыс. евро (по данным Transfermarkt). В сезоне 2022/2023 во всех турнирах нападающий забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.