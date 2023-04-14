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Полиция начала обыски в офисе «Ниццы» по делу об обвинении тренера «ПСЖ» Галтье в расизме — СМИ

Французская полиция проводит обыски в офисе футбольного клуба «Ницца» по делу об обвинении главного тренера «Пари Сен Жермен» Кристофа Галтье в расизме, сообщает Nice Matin.

В офисе «Ниццы» начались обыски по делу об обвинении тренера «ПСЖ» в расизме
© Матч ТВ

Ранее в СМИ появилось электронное письмо бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, в котором утверждается о высказываниях Галтье в адрес мусульман и чернокожих футболистов.

Правоохранительные органы начали расследование в отношении тренера по фактам возможной «дискриминации на работе, связанной с предполагаемой принадлежностью к расе или религии». Цель обысков — обнаружить электронные письма, которые могли бы стать доказательством вины Галтье. Сам тренер ранее отверг все обвинения.

Прокуратура Ниццы уточнила, что она инициировала это расследование и не стала дожидаться возможного обращения в судебную полицию в четверг.

Тренер возглавлял «Ниццу» с лета 2021 года по лето 2022 го.

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