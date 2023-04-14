Юрий Сёмин назвал главных талантов РПЛ

«Наша лига богата талантами. В ней регулярно появляется качественные игроки, которые дальше идут в европейский футбол. Хвича Кварацхелия тому пример. Кого можно сейчас называть главными талантами? Захарян, Пиняев, Сперцян. Им надо брать больше ответственности в своих клубах и пойдет прогресс ещё лучше», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».