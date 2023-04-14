Защитник «Зенита» не исключил варианта с уходом из клуба
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип не исключил, что покинет российский клуб ближайшим летом.
«Останусь ли в «Зените»? Ещё ничего не знаю, ближе к июню будет понятно. Я пока тренируюсь, об этом пока не думаю», — приводит слова Алипа Metaratings.
Алип перешел в «Зенит» из казахстанского «Кайрата» в феврале 2022 года на правах аренды. В январе «Зенит» выкупил Алипа за 2 млн евро (по данным Transfermarkt). Контракт Алипа с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
В нынешнем чемпионате России Алип сыграл 4 матча, не отметившись в них результативными действиями.
В составе «Зенита» Алип стал чемпионом России в 2022 году и обладателем Суперкубка страны в сезоне 2022/2023.
В казахстанских СМИ сообщали об интересе к Алипу со стороны футбольного клуба «Сочи», который хотел взять защитника сборной Казахстана в аренду на следующий сезон.
Одним из инициаторов потенциального перехода выступал Курбан Бердыев, который до недавнего времени был главным тренером «Сочи». Специалист был готов предоставить Алипу игровое время, однако сам был уволен из сочинского клуба.