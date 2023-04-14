Защитник «Зенита» не исключил варианта с уходом из клуба

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип не исключил, что покинет российский клуб ближайшим летом.

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«Останусь ли в «Зените»? Ещё ничего не знаю, ближе к июню будет понятно. Я пока тренируюсь, об этом пока не думаю», — приводит слова Алипа Metaratings.

Алип перешел в «Зенит» из казахстанского «Кайрата» в феврале 2022 года на правах аренды. В январе «Зенит» выкупил Алипа за 2 млн евро (по данным Transfermarkt). Контракт Алипа с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В нынешнем чемпионате России Алип сыграл 4 матча, не отметившись в них результативными действиями.

В составе «Зенита» Алип стал чемпионом России в 2022 году и обладателем Суперкубка страны в сезоне 2022/2023.

В казахстанских СМИ сообщали об интересе к Алипу со стороны футбольного клуба «Сочи», который хотел взять защитника сборной Казахстана в аренду на следующий сезон.