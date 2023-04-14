Игнатьев: Слуцкий не вернётся в РПЛ в ближайшее время

«Буду рад снова видеть Слуцкого в чемпионате России. Он является высококвалифицированным специалистом, который способен помочь любому клубу. Но он такой человек, который не будет браться за любое предложение. Он вернётся в команду с хорошими условиями. В ближайшее время не нужно ждать Слуцкого в РПЛ», — цитирует Игнатьева Sport24.