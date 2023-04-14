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Игнатьев: Слуцкий не вернётся в РПЛ в ближайшее время

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев высказался о будущем экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Игнатьев: Слуцкий не вернётся в РПЛ в ближайшее время
© betassist.ru

«Буду рад снова видеть Слуцкого в чемпионате России. Он является высококвалифицированным специалистом, который способен помочь любому клубу. Но он такой человек, который не будет браться за любое предложение. Он вернётся в команду с хорошими условиями. В ближайшее время не нужно ждать Слуцкого в РПЛ», — цитирует Игнатьева Sport24.

15 ноября 2022 года Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина» по собственному желанию. Специалист возглавлял казанскую команду с декабря 2019 года. По итогам прошлого сезона «Рубин» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. Под руководством Слуцкого казанцы в нынешнем сезоне провели 19 матчей, в которых одержали восемь побед, семь раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

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