$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

«Совершенства не существует». Тухель впервые прокомментировал драку Мане и Зане

Чемпионат.com

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель впервые прокомментировал конфликт между футболистами команды Садио Мане и Лероем Зане, заявив, что тема закрыта, и выступив в поддержку своих подопечных.

Тухель впервые прокомментировал драку Мане и Зане
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Всё решено. Дисквалификация на один матч и штраф. Я не был свидетелем этого, потому что был в тренерской. Я разговаривал об этом со всеми участниками в тот вечер и в течение следующего дня, чтобы прояснить ситуацию. Это касалось всех нас, это был вопиющий случай, было важно прояснить все детали. Мы сделали это

К сожалению, мы не первая команда, которая столкнулась с чем-то подобным и, вероятно, не последняя. То, как игроки и особенно участники конфликта справились с ним, оказало на нас положительно влияние. Мы начинаем всё заново.

Мане? Все совершают ошибки. Совершенства не существует. Я знаю его только как абсолютного профессионала высшего уровня. Он никогда ни в чём не был виновен и до сих пор пользуется моим полным доверием. То, что он сделал, было слишком, это противоречило кодексу поведения «Баварии». Но он извинился и был совершенно искренен, именно поэтому он может рассчитывать на меня в качестве своего первого защитника.

Конечно, была пройдена определённая черта. Когда это происходит, это происходит. Важно то, как мы это делаем. Мне не нужны были никакие доказательства того, что у нас жизнь коллектива. Конфликт, закончившийся таким образом, оказал очищающий эффект. Я чувствую это на тренировках», — приводит слова Тухеля Footmercato.

Футбол,Томас Тухель,Садио Мане,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий