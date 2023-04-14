Экс-футболиста «Эвертона» оправдали по делу о сексуальных преступлениях

Бывшего футболиста «Эвертона» оправдали по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
Бывшему футболисту английского «Эвертона» не будут предъявлены обвинения после того, как он был арестован по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних в 2021 году.
Полиция Большого Манчестера сообщила, что игрок, имя которого не может быть раскрыто по юридическим причинам, был оправдан и не будет подвергаться дальнейшим следственным действиям.
— Следственная группа и Королевская прокурорская служба пришли к выводу, что доказательства, имеющиеся в настоящее время, не соответствуют требованиям, указанным в кодексе для прокуратуры. Полиция Большого Манчестера привержена расследованию обвинений, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты для всех участников, и будет продолжать работать с партнерскими службами, чтобы обеспечить поддержку отдельных лиц во время расследования и после него, — приводит заявление полиции Daily Mail.
В июле 2021 года «Эвертон» объявил об отстранении одного из игроков до окончания полицейского расследования.