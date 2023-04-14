$81.50-0.1790.16+0.16

Бывшего футболиста «Эвертона» оправдали по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

Бывшему футболисту английского «Эвертона» не будут предъявлены обвинения после того, как он был арестован по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних в 2021 году.

Экс-футболиста «Эвертона» оправдали по делу о сексуальных преступлениях
© globallookpress.com

Полиция Большого Манчестера сообщила, что игрок, имя которого не может быть раскрыто по юридическим причинам, был оправдан и не будет подвергаться дальнейшим следственным действиям.

— Следственная группа и Королевская прокурорская служба пришли к выводу, что доказательства, имеющиеся в настоящее время, не соответствуют требованиям, указанным в кодексе для прокуратуры. Полиция Большого Манчестера привержена расследованию обвинений, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты для всех участников, и будет продолжать работать с партнерскими службами, чтобы обеспечить поддержку отдельных лиц во время расследования и после него, — приводит заявление полиции Daily Mail.

В июле 2021 года «Эвертон» объявил об отстранении одного из игроков до окончания полицейского расследования.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий