Экс-футболиста «Эвертона» оправдали по делу о сексуальных преступлениях

— Следственная группа и Королевская прокурорская служба пришли к выводу, что доказательства, имеющиеся в настоящее время, не соответствуют требованиям, указанным в кодексе для прокуратуры. Полиция Большого Манчестера привержена расследованию обвинений, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты для всех участников, и будет продолжать работать с партнерскими службами, чтобы обеспечить поддержку отдельных лиц во время расследования и после него, — приводит заявление полиции Daily Mail.