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1 час назад

Тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье рассказал о своем состоянии после обвинений в расизме

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье рассказал о своем состоянии в связи с обвинениями в расизме и влиянии происходящего на подготовку команды к матчу с "Лансом" в Лиге 1.

Тренер "ПСЖ" рассказал о своем состоянии после обвинений в расизме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Чувствую себя немного уставшим в завершении недели. Я мало спал, но у меня еще много энергии и решимости. Моя семья в порядке, она там, где и должна быть. Нужно искать укрытие в работе. Нельзя игнорировать происходящее, но после того, как наши игроки испытывали большое напряжение на тренировках, они получили удовольствие от сегодняшней игры, это хороший сигнал", - передает слова Галтье Sports.fr.

Спортивный директор футбольного клуба "Ницца" Жюльен Фурнье ранее сообщил о расистских взглядах Галтье, который возглавил "ПСЖ" перед сезоном-2022/23, а до этого один год проработал в "Ницце" и довел команду до финала Кубка Франции. Спортивный директор пожаловался в сообщении на то, что у них с Галтье происходят споры о религии и цвете кожи футболистов, которых Фурнье приводит в команду. Якобы тренер считал, что в "Ницце" должны играть только белые люди. Галтье опроверг все обвинения в свой адрес.

Ранее нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе побил рекорд клуба по количеству голов в чемпионате Франции.

Футбол,Килиан Мбаппе,Кристоф Галтье,
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