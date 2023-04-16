Тренер "ПСЖ" рассказал о своем состоянии после обвинений в расизме

"Чувствую себя немного уставшим в завершении недели. Я мало спал, но у меня еще много энергии и решимости. Моя семья в порядке, она там, где и должна быть. Нужно искать укрытие в работе. Нельзя игнорировать происходящее, но после того, как наши игроки испытывали большое напряжение на тренировках, они получили удовольствие от сегодняшней игры, это хороший сигнал", - передает слова Галтье Sports.fr.