Тренер "Арсенала" Артета признался, что доволен слезами Зинченко после матча с "Ливерпулем"
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил реакцию защитника команды Александра Зинченко на допущенную ошибку в матче против «Ливерпуля».
«Реакция Зинченко? Хорошая, без проблем. Футболисты, выигрывавшие чемпионат, привнесли в команду что-то новое, потому что они уже пережили такие моменты. Они знают, что мы должны стремиться к идеальной игре в битвах с конкурентами, и мы должны быть совершенны во всем, что делаем, чтобы выиграть титул», — передает слова Артеты Football London.
Напомним, что «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 30-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:2. Зинченко допустил результативную ошибку, которая привела к голу в ворота его команды.
После 30 матчей «Арсенал» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет шесть очков. Стоит отметить, что у команды Пепа Гвардиолы на один матч меньше. На третьем месте в таблице располагается «Ньюкасл».