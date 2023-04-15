Артета признался, что доволен слезами Зинченко после матча с "Ливерпулем"

«Реакция Зинченко? Хорошая, без проблем. Футболисты, выигрывавшие чемпионат, привнесли в команду что-то новое, потому что они уже пережили такие моменты. Они знают, что мы должны стремиться к идеальной игре в битвах с конкурентами, и мы должны быть совершенны во всем, что делаем, чтобы выиграть титул», — передает слова Артеты Football London.