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Оге Харейде назначен главным тренером сборной Исландии

Новым главным тренером сборной Исландии назначен норвежский специалист Оге Харейде, сообщает пресс-служба исландской федерации футбола.

Оге Харейде назначен главным тренером сборной Исландии
© globallookpress.com

Последним местом работы 69-летнего Харейде был шведский клуб «Мальме». Ранее Оге, сменивший на посту тренера островитян Арнара Видарссона, уже работал с национальными командами. С 2003-го по 2008 год он возглавляя родную для себя сборную Норвегии, не сумев вывести команду ни на один значимый турнир. А в 2016-го по 2020 год Харейде руководил сборной Дании.

Датчане под руководством Харейде сумели преодолеть сито отбора на чемпионат мира 2018 года, проходивший на полях России. Там они заняли второе место в группе, но в 1/8 финала уступили Хорватии в серии пенальти. Сборная Дании также квалифицировалась на Евро-2020, но перенос турнира из-за пандемии сыграл злую шутку с тренером – его контракт истекал в 2020 году, и в финальной части континентального первенства главным тренером датчан уже являлся преемник Харейде Каспер Юльманд.

Первые матчи под руководством нового тренера сборная Исландии проведёт в июне против национальных команд Шотландии и Португалии в рамках квалификации Евро-2024. Перед Харейде поставлена задача пробиться на чемпионат Европы.

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