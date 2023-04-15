«Реал» продлил контракт с Модричем

Мадридский «Реал» продлил контракт с полузащитником Лукой Модричем, сообщает инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях. Как утверждает источник, новое соглашение с 37-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом году «Реал» сообщал, что ждёт решения лично от Модрича о том, чего он хочет от своей оставшейся карьеры. И уже после этого руководство «сливочных» будет готово начать диалог о продлении соглашения с хорватом.

Ранее Лука Модрич неоднократно говорил о желании завершить карьеру в мадридском клубе, что свидетельствует о его намерении продлить соглашение. Кроме того, Модрич отклонил выгодные предложения из США, Катара и Саудовской Аравии.