«Я завидовал ему»: Касильяс рассказал о своем кумире в юности

«Мне было 14-15, а Буффону — 17-18, и он уже играл. Я завидовал ему. Наши карьеры во многом схожи. Мы очень рано начали в больших клубах. Но он продолжает играть, и это большая его заслуга. Я желаю ему играть, покуда ему это нравится», — приводит слова Касильяса ITASportPress.