В «Ювентусе» прокомментировали будущее Влаховича в команде

«Душан является ключевым игроком нашего настоящего и будущего проекта, несмотря на все публикуемые в СМИ слухи и истории. У нас нет никаких сомнений на этот счёт. Мы видим, как усердно он работает каждый день на тренировках, поэтому у нас есть эта уверенность в настоящем и будущем, мы настроены оптимистично», — приводит слова Кальво AS.