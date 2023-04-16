Сандро Шварц уволен с поста главного тренера «Герты»

«Герта» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером Сандро Шварцем.

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«Герта» в 28 матчах чемпионата Германии набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице последнее место. Сандро Шварц работал в команде c лета 2022 года. Ранее он 1,5 сезона работал в московском «Динамо». Стало известно, что Шварц покинул базу «Герты» по ходу тренировки.

Сообщалось, что его сменщиком может стать бывший главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль. Также в клубе рассматривают назначение главного тренера второй команды «Герты» Анте Човича или наставника команды U19 Оливера Рейсса.