$81.50-0.1790.16+0.16
32 минуты назад

Сандро Шварц уволен с поста главного тренера «Герты»

Чемпионат.comиещё 12

«Герта» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером Сандро Шварцем.

Сандро Шварц уволен с поста главного тренера «Герты»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Герта» в 28 матчах чемпионата Германии набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице последнее место. Сандро Шварц работал в команде c лета 2022 года. Ранее он 1,5 сезона работал в московском «Динамо». Стало известно, что Шварц покинул базу «Герты» по ходу тренировки.

Сообщалось, что его сменщиком может стать бывший главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль. Также в клубе рассматривают назначение главного тренера второй команды «Герты» Анте Човича или наставника команды U19 Оливера Рейсса.

53-летний Гисдоль был главным тренером «Локомотива» с октября 2021 по февраль 2022 года. С тех пор немецкий специалист находится без работы.

Футбол,Сандро Шварц,Маркус Гисдоль,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий