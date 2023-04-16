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56 минут назад

Галтье остался недоволен игрой «ПСЖ» в матче с «Лансом»

Чемпионат.comиещё 2

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об итогах матча 31-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (3:1).

Галтье остался недоволен игрой «ПСЖ» в матче с «Лансом»
Фото: EPAEPA

«Это была важная победа в важном матче. Мы смогли использовать своё численное преимущество в первом тайме, а во втором – нет. Мы слишком расслабились. Мы недостаточно уважительно относились к своим позициям и слишком много катали мяч. Следовало действовать более серьезно и агрессивно в атаке. Мы умудрились подарить „Лансу“ надежду после стандартного положения», — приводит слова Галтье Culture PSG.

Напомним, встреча лидеров французского чемпионата завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Парижа.

Таким образом, «ПСЖ» увеличил отрыв от «Ланса» в таблице чемпионата Франции на три очка: теперь он составляет девять баллов. Парижане лидируют в Лиге 1, набрав 72 очка. «Ланс» идёт на втором месте, имея в активе 63 балла.

Футбол,Кристоф Галтье,
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