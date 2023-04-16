Галтье остался недоволен игрой «ПСЖ» в матче с «Лансом»

«Это была важная победа в важном матче. Мы смогли использовать своё численное преимущество в первом тайме, а во втором – нет. Мы слишком расслабились. Мы недостаточно уважительно относились к своим позициям и слишком много катали мяч. Следовало действовать более серьезно и агрессивно в атаке. Мы умудрились подарить „Лансу“ надежду после стандартного положения», — приводит слова Галтье Culture PSG.