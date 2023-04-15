В «Енисее» отреагировали на недовольство Игнашевича «вонючим автобусом»

Тренер «Балтики» назвал ситуацию безобразием.
Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал слова наставника «Балтики» Сергея Игнашевича. Перед матчем 27-го тура, в котором команды сыграли в Красноярске, Игнашевич раскритиковал организацию.
Наставник «Балтики» заявил, что его команде предоставили «вонючий автобус». Также специалист назвал произошедшее безобразием.
«Для наших уважаемых гостей мы накопим денег на следующий раз и достойно их встретим, с лимузином и оркестром. Друзья, конечно, дополнительный комфорт и вип-встречи — это прекрасно. Но каждый действует в рамках собственного бюджета. И давайте уже обсуждать спортивную составляющую. А с бытовой мы уже разберёмся», — цитирует тренера «Чемпионат».
Сама встреча закончилась со счётом 1:1.