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"Бавария" хочет продать Мане не только из-за драки с одноклубником

"Бавария" намерена летом продать Садио Мане из-за того, что игрок не входит в планы главного тренера команды Томаса Тухеля. Об этом сообщает в своих соцсетях журналист Флориан Плеттенберг. "У Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически. Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учетом его зарплаты в размере более 20 миллионов евро в год.

"Бавария" хочет продать Мане не только из-за драки с одноклубником
© Jon Super/AP Photo

Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что "Бавария" подписала брата-близнеца Мане, а не того, что из "Ливерпуля", - отметил Плеттенберг. Мане перебрался в "Баварию" летом прошлого года из "Ливерпуля". Он на протяжении шести лет играл за английскую команду. В текущем сезоне Мане принял участие в 20 матчах бундеслиги, отметившись шестью забитыми мячами. 11 апреля после матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов Мане ударил по лицу своего одноклубника Лероя Зане.

Он был отстранен от основного состава. В сети появились свежие фотографии тренировки "Баварии", где Зане был замечен с заметно распухшей губой. Ранее Томас Тухель рассказал, когда ударивший одноклубника Мане вернется в состав "Баварии".

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