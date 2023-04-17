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16 минут назад

Защитник «Динамо» Даса оценил шансы команды закончить сезон в топ-3 РПЛ

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Футболист московского «Динамо» Эли Даса считает, что команде по силам занять место в топ-3 Российской Премьер-Лиги по итогам сезона.

Защитник «Динамо» оценил шансы команды закончить сезон в топ-3 РПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Как я говорил ранее, мы должны быть сосредоточены на каждом матче, потому что в последнее время не достигаем поставленных целей. Но для нас было важно заработать три очка в матче с «Пари НН» — эта победа придаст нам уверенности в будущем. Возможно ли попасть в тройку по итогом сезона? Всё возможно! Но нам надо биться за каждое очко в оставшихся матчах», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» в 23 матчах чемпионата России набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. У ЦСКА, идущего четвёртым, 44 очка, на третьем месте «Спартак» (45).

Футбол,Мария Куцубеева,Динамо,Спартак,
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