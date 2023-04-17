Защитник «Динамо» оценил шансы команды закончить сезон в топ-3 РПЛ

«Как я говорил ранее, мы должны быть сосредоточены на каждом матче, потому что в последнее время не достигаем поставленных целей. Но для нас было важно заработать три очка в матче с «Пари НН» — эта победа придаст нам уверенности в будущем. Возможно ли попасть в тройку по итогом сезона? Всё возможно! Но нам надо биться за каждое очко в оставшихся матчах», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.