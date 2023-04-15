«Краснодар» уверенно обыграл «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ

На 40-й минуте «Краснодар» вывел вперёд Жоау Батчи: Сочинцы совершили грубую потерю в центре поля, далее полузащитник подхватил мяч и с линии штрафной здорово пробил из-под защитника — получилось под ближнюю штангу, без шансов для Дениса Адамова. На 48-й минуте второй гол «Краснодара» забил Никита Кривцов: Эдуард Сперцян разогнал контратаку по центру и сделал своевременный пас на левый край штрафной, Батчи совершил навес на дальний угол вратарской, а Джон Кордоба уже сделал классную скидку к 11-метровой отметке, откуда набежавший Кривцов пробил в угол ворот.