«Химки» подали жалобу на удаление Талалаева в матче с «Крыльями»

«Химки» подали жалобу на удаление Андрея Талалаева в игре с «Крыльями Советов».

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Подмосковный клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 23-м туре Мир РПЛ (0:0). В концовке игры главный тренер красно-черных подбросил бутылку, она упала на поле. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев за это показал Талалаеву красную карточку.