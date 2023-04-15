«Химки» подали жалобу на удаление Талалаева в матче с «Крыльями»
«Химки» подали жалобу на удаление Андрея Талалаева в игре с «Крыльями Советов».
Подмосковный клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 23-м туре Мир РПЛ (0:0). В концовке игры главный тренер красно-черных подбросил бутылку, она упала на поле. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев за это показал Талалаеву красную карточку.
Если жалобу «Химок» удовлетворят, Талалаев сможет руководить со скамейки в матче следующего тура против «Торпедо».