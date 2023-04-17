Вратарь «Торпедо»: судьи убивали и нас, и «Спартак»

«Согласен ли со всем пенальти в наши ворота? Я пока не пересматривал ни один эпизод. Но мне кажется, что первый одиннадцатиметровый удар спорный, никто даже не среагировал. А остальные пенальти трудно прокомментировать, потому что не смотрел моменты.



Удаления игроков «Спартака»? Если футболистов красно-белых удалили, значит судья принял верное решение. Убивали сегодня и нас, и «Спартак». У них все-таки было два удаления, а в нашу сторону три пенальти», — приводит слова Ботнаря Metaratings.