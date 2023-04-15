Овечкин прокомментировал отставку главного тренера «Вашингтона» Лавиолетта

«Уход Лавиолетта? Я узнал об этом вчера. Это не моя работа — говорить, что я хочу видеть или чего видеть не хочу. Это просто случилось. Давайте подождём и посмотрим. Вы должны спросить других людей», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.