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44 минуты назад

Тренер "Химок" Талалаев поздравил Карпина с Пасхой после конфликта из-за слов о Комличенко

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев на своей странице в социальных сетях обратился к наставнику «Ростова» Валерию Карпину после их конфликта.

Тренер «Химок» Талалаев ответил Карпину, посоветовавшему ему «не открывать рот»
Фото: ТАССТАСС

«Вчера начался светлый праздник Пасхи! Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце. Всем здоровья, мира, благополучия и добра. С праздником! P.S. И Валере тоже», — написал Талалаев.

Напомним, Талалаев был удален в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (0:0). Специалист получил красную карточку за то, что якобы кинул бутылку с водой на поле на 90-й минуте встречи. Комментируя решение арбитра, тренер сказал: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

После этого Карпин посоветовал Талалаеву «закрыть рот» после его слов о Комличенко.

Талалаев возглавил подмосковную команду 11 апреля, подписав контракт сроком на пять лет. По информации СМИ, его зарплата в «Химках» составляет 2 млн рублей за сезон, а в случае досрочного расторжения соглашения с клубом он должен получить неустойку в размере 48 млн рублей.

Футбол,РПЛ,Андрей Талалаев,Валерий Карпин,Крылья Советов,
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