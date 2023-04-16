Иван Перишич захотел вернуться в «Интер»

Хорватский полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич настаивает на возвращении в «Интер», сообщает Tuttosport.

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По информации источника, футболист желает вернуться в миланский «Интер» всего через год после перехода в клуб чемпионата Англии. Отмечается, что на решение 34-летнего хорвата повлияла отставка главного тренера английской команды Антонио Конте, который был инициатором его трансфера в «Тоттенхэм».

Перишич играл в «Интере» Конте в сезоне-2020/21. Тогда миланская команда смогла выиграть чемпионат Италии.

В текущем сезоне на счету хорватского полузащитника «Тотенхэма» 39 матчей во всех турнирах. В этих играх Перишич сумел забить 1 гол, а также оформил 11 результативных передач.