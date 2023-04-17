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20 минут назад

"Матч ТВ": тренер "Торпедо" Клотет обозвал клоуном арбитра матча со "Спартаком"

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет обозвал клоуном арбитра Павла Шадыханова, который удалил его в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тренер "Торпедо" Клотет обозвал клоуном арбитра матча со "Спартаком"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Клотет был удален за оскорбительный жест в адрес судьи в компенсированное к первому тайму время.

В 23-м туре РПЛ «Спартак» одержал победу над столичным «Торпедо» со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Кейта Бальде и Роман Зобнин. За «Торпедо» забил Илья Стефанович.

Главный арбитр встречи Павел Шадыханов назначил в прошедшей встрече три 11-метровых в ворота автозаводцев, но красно-белые реализовали только один пенальти — точным был удар Зобнина. Бальде попал в перекладину, а удар Руслана Литвинова отразил вратарь «Торпедо» Егор Бабурин.

Футбол,РПЛ,Павел Шадыханов,Руслан Литвинов,Егор Бабурин,Роман Зобнин,Торпедо,Спартак,
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